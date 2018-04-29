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الثقافة
الأحد 29/أبريل/2018 - 12:58 ص

«هارون فاروقى: جدل الصور» بمعهد جوته

«هارون فاروقى: جدل
نضال ممدوح
dostor.org/2148243

ينظم معهد جوته الثقافي٬ برنامج عروض أفلام في الفترة ما بين 3 ــ 13 مايو المقبل٬ يصحبه نقاشات وإطلاق لصانع الأفلام والفنان هارون فاروقي (1944 ــ 2014 ) الذى قيل عنه أنه من أهم وأشهر صناع الأفلام الألمان غير المعروفين، تحت شعار «هارون فاروقي: جدل الصور.. عن الصور التى تكشف/ تحجب صورًا أخرى».

ويعرض له مجموعة متنوعة من الأعمال تتراوح بين الأفلام السردية والمقالية البحثية وتجهيزات الفيديو التي يسائل من خلالها مسيرة الحضارة الحديثة والتقدم التكنولوجي والتصنيع وما بعده، كما يسائل موقعه منها كمنتج ثقافي والسياق الذي هو جزء منه عبر أنواع الصور والوسائط المتعددة كافة.

كما سيكون هناك مطبوعة «كتاب» تضم مقدمة لأعماله ومختارات من أهم ما كتب، مترجمة إلى العربية عن الألمانية ونقاشات تطرح الأسئلة عن كيف تكون تلك المادة «الأفلام والكتابات» مفيدة وملهمة في السياق الذي نعيشه.

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