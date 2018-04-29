«صورة شخصية للحب».. جديد الشاعرة تهانى فجر

صدرت حديثاً عن منشورات المتوسط – إيطاليا، مجموعة شعرية جديدة للشاعرة الكويتية تهاني فجر حملت عنوان «صورة شخصية للحب».



تجلسُ تهاني فجر في ركنٍ ما من هذا العالم، معيدةً صياغةَ مفاهيم كثيرة باسم الحب. كما لو أنَّها تصنعُ ألبومَ صورٍ شخصي بما تلتقطه من مشاهد حميمة وما تكشف عنه من رغباتٍ حسّية في مواجهة الفقد، الحرب، والبشاعة الماثلة أمام باب البيت كصورةٍ لحياة مستهلكة. ليُمسي الانتظار مسافةً لزجة تتحايلُ عليها الشاعرة بكتابة تفاصيل يومياتِها، بما يجعلُ القصيدة مرآةً تعكس ذاتها المتمرِّدة على التقاليد والأفكار المسبقة في زمنٍ متسارعٍ ونمطي يلتهمُ ملامحنا، ويحيلنا إلى وجوه خالية تسقطُ منها مشاعر الخوف والدهشة حتى ونحن نسيرُ بخطى واثقة إلى الهاوية.



تتعدَّدُ الصور التي تجمَعُها تهاني فجر من خلالِ اشتغالها على المفردة الواحدة في القصيدة، تُفكِّك الحروف والكلمات لتعيد تركيبَها بطريقتها الخاصة:

تماماً كلوحةٍ لـ «موديلياني»

أبدو برأسٍ مَحشوٍّ بأغنيَّتِكَ المُفضَّلةِ

بعُنُقٍ طويلٍ مُبلَّلٍ

بِرِيقِ قُبلِكَ بفمٍ يُشبهُ كلمةَ «أحبُّكَ»

بعينَيْن واسعَتَيْن لهما لونُ البُحَّةِ في كلمةِ «أشتهيكَ»

بساقَيْن عاريَتَيْن تلتفَّان

حول خصرِكَ

كي أُبرِّرَ خوفي من العالمِ.



كائنات تهاني فجر في مجموعتها الشعرية «صورة شخصية للحب» لا تختلف كثيراً عن الحبِّ في حالات الخيبة والانكسار، كما في حالات الانتشاء والمتعة، يصبحُ للقلب أكثر من فم ويد، أكثر من خصر وقدم، تصبحُ الكلمات سكاكين حادّة، والفراغ فقاعات نلمحُ في إحداها الشاعرة وهي تتأمّل العالم من غشاءٍ شفّاف، لكن رغم هشاشتهِ له أن يقهرَ العتمة بالسخرية ويلتقط صورةً يمكن الاحتفاظ بها إلى الأبد.

تقول تهاني في إحدى صور الكتاب:

ابتسمي، أيَّتها الجُثثُ

ابتسمي الآن..

لألتقِطَ لكِ صورةً عائلية.



تتسلّل من بين القصائد أغاني فيروز وبوب مارلي، نسمع إيقاعها منسجماً مع الكلمات والرّغبات المتصاعدة، وفي مشهدٍ لحياة يومية تتأثّث بهواجس الموت والفقد المتفاقم يأتي الشعر من مناطق معتمة لينقذ الشاعرة ويمنحها فرصة محاورة ذاتها والعالم، مستسلمة لأمواجِ الأفكار المتلاطمة بداخلها، دون أن يخفت صوتُها الساخر الخاطف كفلاش الكاميرا.



«صورة شخصية للحب» مجموعة شعرية للشاعرة والمترجمة الكويتية تهاني فجر، صدرت في 80 صفحة من القطع الوسط، ضمن مجموعة «براءات» التي تصدرها الدار وتنتصر فيها للشعر، والقصة القصيرة، والنصوص، احتفاءً بهذه الأجناس الأدبية.



تهاني فجر شاعرة ومترجمة من الكويت، صدَر لها كتاب (ضلع المثلث؛ بلند الحيدري والريادة المفقودة) 2017. وفي الترجمة رواية (كل رجال الملك) لروبرت بن وارن 2018.