القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
الثقافة
الأحد 29/أبريل/2018 - 12:56 ص

«صورة شخصية للحب».. جديد الشاعرة تهانى فجر

«صورة شخصية للحب»..
نضال ممدوح
dostor.org/2148239

صدرت حديثاً عن منشورات المتوسط – إيطاليا، مجموعة شعرية جديدة للشاعرة الكويتية تهاني فجر حملت عنوان «صورة شخصية للحب».

تجلسُ تهاني فجر في ركنٍ ما من هذا العالم، معيدةً صياغةَ مفاهيم كثيرة باسم الحب. كما لو أنَّها تصنعُ ألبومَ صورٍ شخصي بما تلتقطه من مشاهد حميمة وما تكشف عنه من رغباتٍ حسّية في مواجهة الفقد، الحرب، والبشاعة الماثلة أمام باب البيت كصورةٍ لحياة مستهلكة. ليُمسي الانتظار مسافةً لزجة تتحايلُ عليها الشاعرة بكتابة تفاصيل يومياتِها، بما يجعلُ القصيدة مرآةً تعكس ذاتها المتمرِّدة على التقاليد والأفكار المسبقة في زمنٍ متسارعٍ ونمطي يلتهمُ ملامحنا، ويحيلنا إلى وجوه خالية تسقطُ منها مشاعر الخوف والدهشة حتى ونحن نسيرُ بخطى واثقة إلى الهاوية.

تتعدَّدُ الصور التي تجمَعُها تهاني فجر من خلالِ اشتغالها على المفردة الواحدة في القصيدة، تُفكِّك الحروف والكلمات لتعيد تركيبَها بطريقتها الخاصة:
تماماً كلوحةٍ لـ «موديلياني»
أبدو برأسٍ مَحشوٍّ بأغنيَّتِكَ المُفضَّلةِ
بعُنُقٍ طويلٍ مُبلَّلٍ
بِرِيقِ قُبلِكَ بفمٍ يُشبهُ كلمةَ «أحبُّكَ»
بعينَيْن واسعَتَيْن لهما لونُ البُحَّةِ في كلمةِ «أشتهيكَ»
بساقَيْن عاريَتَيْن تلتفَّان
حول خصرِكَ
كي أُبرِّرَ خوفي من العالمِ.

كائنات تهاني فجر في مجموعتها الشعرية «صورة شخصية للحب» لا تختلف كثيراً عن الحبِّ في حالات الخيبة والانكسار، كما في حالات الانتشاء والمتعة، يصبحُ للقلب أكثر من فم ويد، أكثر من خصر وقدم، تصبحُ الكلمات سكاكين حادّة، والفراغ فقاعات نلمحُ في إحداها الشاعرة وهي تتأمّل العالم من غشاءٍ شفّاف، لكن رغم هشاشتهِ له أن يقهرَ العتمة بالسخرية ويلتقط صورةً يمكن الاحتفاظ بها إلى الأبد.
تقول تهاني في إحدى صور الكتاب:
ابتسمي، أيَّتها الجُثثُ
ابتسمي الآن..
لألتقِطَ لكِ صورةً عائلية.

تتسلّل من بين القصائد أغاني فيروز وبوب مارلي، نسمع إيقاعها منسجماً مع الكلمات والرّغبات المتصاعدة، وفي مشهدٍ لحياة يومية تتأثّث بهواجس الموت والفقد المتفاقم يأتي الشعر من مناطق معتمة لينقذ الشاعرة ويمنحها فرصة محاورة ذاتها والعالم، مستسلمة لأمواجِ الأفكار المتلاطمة بداخلها، دون أن يخفت صوتُها الساخر الخاطف كفلاش الكاميرا.

«صورة شخصية للحب» مجموعة شعرية للشاعرة والمترجمة الكويتية تهاني فجر، صدرت في 80 صفحة من القطع الوسط، ضمن مجموعة «براءات» التي تصدرها الدار وتنتصر فيها للشعر، والقصة القصيرة، والنصوص، احتفاءً بهذه الأجناس الأدبية.

تهاني فجر شاعرة ومترجمة من الكويت، صدَر لها كتاب (ضلع المثلث؛ بلند الحيدري والريادة المفقودة) 2017. وفي الترجمة رواية (كل رجال الملك) لروبرت بن وارن 2018.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض

منذ أقل من شهر

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهرين

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

الآن

ما بعد الكارثة.. حكايات «سيول التجمّع»

النائب العام يكلف نيابة الأموال العامة بالتحقيق في «غرق التجمع»

قرية الشهامة.. من قتل أحلام خريجات أسوان؟ (cross media)

«مسرح مصر» يوميًا في رمضان

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

«كدوانى»: تطبيق زيادة الـ80% على المعاشات بعد إقرار القانون مباشرة

ألبومات الصور

ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

«أنا لابس ومش لابس».. 5 بناطيل أثارت جدلًا في مصر (صور)

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

بالصور.. مسابقات لطلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

«كدوانى»: تطبيق زيادة الـ80% على المعاشات بعد إقرار القانون مباشرة

كشكول

"تعليم المنوفية" تبحث تنفيذ خطة جديدة بمدارسها

جامعة الفيوم: وضعنا قواعد خاصة لمراعاة صيام الطلاب خلال الامتحانات

تعليم الوادي الجديد: لم تصلنا أى شكوى من امتحانات النقل

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

"التداوي" يطمئن على معلمات حادث بور سعيد

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

سفير فلسطيني: انعقاد المجلس الوطني يؤكد التفاف الشعب الفلسطيني

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في غزة

مسؤول بالجهاد: صوافطة مفصول من الحركة منذ عام 2007

منوعات

بيل جيتس يحذر من وباء عالمي قاتل.. ويتبرع بـ12 مليون دولار لاكتشاف مصل

عرض فيلمي «ضباب مومباي» و«ويندي» في أول أيام ملتقى أولادنا

النتائج النهائية لبطولة الجمهورية للرماية.. و«قرني» مفاجأة المنافسات

ads
ولاد الكار

عادل السنهوري: حلمي الوصول بـ«صوت الأمة» إلى سدرة المنتهى الصحفي.. كتابات هؤلاء تمتعني.. والهيئات الصحفية ليست للعقاب (حوار)

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads