القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الثقافة
الأحد 29/أبريل/2018 - 12:52 ص

الليلة.. افتتاح معرض «هى حرة» بقاعة الزمالك للفن

الليلة.. افتتاح معرض
نضال ممدوح
dostor.org/2148234

تحتضن قاعة الزمالك للفن٬ حفل افتتاح معرض «هي حرة» للفنان المثال أحمد عبد التواب٬ وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.

وعن المعرض يقول الناقد الفني محمد الفيومي: تتمتع الأشكال الهندسية دومًا بدلالات ورمزية خاصة يصعب تطويعها بشكل سلس لبناء شديد العضوية وهو الجسد الإنساني، وبخاصة جسد المرأة الذي يتمتع بليونة فائقة.

نقف اليوم أمام تجربة واعية وشديدة الخصوصية٬ للفنان أحمد عبد التواب، حيث يقدم طرحًا مغايرًا من خلال بعض هذه الأشكال الهندسية مثل الدائرة والمخروط والمثلث والمستطيل٬ ليفاجئنا بمعرض لمنحوتات متوسطة الحجم من خامة البرونز متخذًا من جسد المرأة أيقونه لهذا المعرض٬ ليضعنا أمام كم من التساؤلات ليس بالقليل.

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