11 مايو.. أمسية «كايروترونيكا» بالمعهد الثقافى الفرنسى

ينظم المعهد الثقافي الفرنسي بالمنيرة٬ أمسية موسيقية بعنوان «كايروترونيكا»٬ وذلك في تمام الثامنة والنصف من مساء الجمعة٬ الموافق 11 مايو المقبل.



تهدف الأمسية إلي إبراز الساحة الموسيقية الفرنسية الناشئة وتعزيز اللقاءات مع الساحة الموسيقية المصرية، وهي جزء من مهرجان الفنون الرقمية ووسائل الإعلام الجديدة في القاهرة، لتقديم أداء يمزج بين الموسيقى الإلكترونية والتركيبات الضوئية.



تتضمن الأمسية تقديم مجموعة مختارة من موسيقى الفانك، الصول، الديسكو، الهيب هوب والهاوس، تصاحبها صور JellyZone Deejee التي ستفتح الحدث. وفي البرنامج أيضا المنتجة والـDJ Bosaina، الشهيرة بأعمالها ومنها ما أنتجته ضمن مجموعة KIK (Kairo is Koming).