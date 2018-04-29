تاريخ العراق بقلم بريطانى عاش فى البصرة

صدرت مؤخرا عن دار شهريار للنشر٬ النسخة العربية لكتاب «تلك البلاد.. العراق في رسائل ما بين الحربين العالميتين» من تأليف سيرل بورتر٬ وترجمة أمل بورتر.



ويتضمن الكتاب تاريخ العراق الحقيقي قبل تشكيل الدولة العراقية٬ بقلم بريطاني عاش في البصرة وبغداد وكركوك.



وتشير المترجمة في مقدمتها للكتاب إلى: ينتبه سيرل إلى قوميات الشعب العراقي وأديانه وطوائفه ولغاته المتعددة، ويستغرب أن هذا البلد يستعمل هذا العدد الكبير من اللغات والعملات النقدية والأوزان، وهو يؤمن إيماناً شبه قاطع بأن هذا الشعب متعايش جدا، وأن القلاقل التي تحدث هنا وهناك سببها الأول اقتصادي من دون أن يغفل السبب الديني والقومي، فالنزعة الطائفية أو القومية تكون عن بعض المتخلفين أقوى من الشعور الوطني الذي يُفترض أن يتقدّم ويهمين على كل النزعات الثانوية الأخرى.