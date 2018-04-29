رمزى يسى ونجوم الأوبرا مع «السيمفونى» بقيادة نادر عباسى

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلين بالقاهرة والإسكندرية٬ بقيادة المايسترو نادر عباسي، ومشاركة عازف البيانو رمزي يسي٬ مع المغنيين السوبرانو إيمان مصطفي، الباص رضا الوكيل، الميتزوسوبرانو جالا الحديدي، التينور هشام الجندي وكورال أكابيلا، وذلك في الثامنة من مساء، اليوم الأحد٬ على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، وذلك ضمن سلسلة حلقات أعظم المؤلفات.



ويتضمن البرنامج نخبة من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها افتتاحية إيجمونت - القداس لـ بيتهوفن إلى جانب الكونشيرتو الخامس لـ سان سانس، والذي أطلق عليه الكونشيرتو المصري حيث إن المؤلف وضعه أثناء زيارة قام بها إلى مصر وتأثر بحضارتها العريقة وأجوائها المميزة.

