إيهاب الحضرى يكشف التفاصيل السرية لمعركة إنقاذ الآثار

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة٬ حفل توقيع كتاب «هدير الحجر.. التفاصيل السرية لمعركة إنقاذ الآثار»، للكاتب الصحفى إيهاب الحضرى، وذلك فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.



يشارك فى الندوة عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، وتديره الكاتبة الصحفية آمال عثمان، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، ونخبة من المتخصصين ورموز العمل الأثرى والثقافى.



ويتناول الكتاب الذى أصدرته مؤسسة بتانة مؤخرًا وقائع معارك عديدة خاضها مؤلفه فى مجال الآثار على مدار سنوات، ومنها تلك التى ارتبطت بحريق المسافر خانة، وحملته لكشف محاولات تفتيت متحف الفن الإسلامى، وكيف دفع أول تحقيق بها عددا من كبار المثقفين وعلماء الآثار إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الثقافة وقتها للمطالبة بوقف ما يجرى.