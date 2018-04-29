اليوم.. الفنانة أسرار الجمال بضيافة متحف أم كلثوم

يقيم متحف أم كلثوم بمنيل الروضة٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ حفل غنائي للفنانة أسرار الجمال وفرقتها الموسيقية.



يتضمن برنامج الحفل أغنيات: (تأشيرة.. وتخسر كده، متكسره٬ ولسه الأحلام كتير٬ وحشتيني٬ أنا مصر ولا حد تاني)، الأغاني من ألحان إيهاب عز الدين، بالإضافة إلي تقديمها باقة من أروع ما غنت سيدة الغناء العربي مثل: فات الميعاد٬ دارت الأيام، وإعادة توزيع لبعض أغنيات زمن الفن الجميل منها هان الود٬ العوازل ياما قالوا٬ دار يا دار٬ وقف الخلق، الحفل بقيادة المايسترو مصطفى سند.



يذكر أن «الجمال» من مواليد الإسكندرية، قدمت العديد من الأعمال بإذاعة وتليفزيون الإسكندرية، درست بمعهد الموسيقي العربية، وحصلت على جائزة المطربة الأولي كأفضل استفتاء للإذاعة على مدار أربع سنوات متتالية.