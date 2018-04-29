«الحريات والتنوع الثقافى» على طاولة اتحاد الكتاب

تستهل لجنة الحريات باتحاد كتاب مصر٬ أولي أنشطتها في ندوة بعنوان «الحريات والتنوع الثقافي»، وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء، اليوم الأحد٬ بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك.



وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد الشاعر عبد الناصر الجوهري رئيسا، والدكتور حسام عقل مقررا، وعضوية الدكتور حاتم الجوهري، والدكتور مصطفي عبد الغني.



وتبدو اللجنة في طرحها الجديد وكأنها تنتقل من المفهوم التقليدي للجنة الحريات كلجنة رد فعل تنتظر الأزمات لتتحرك، لتصبح لجنة فاعلة تؤسس لفكرة التنوع وقبول الآخر الثقافي، ليصبح مفهوم الحرية مدمجا في احترام التنوع وحق الجميع في الوجود والتعبير عن الذات.



وتستضيف اللجنة في فعاليتها الافتتاحية الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان ليتحدث عن الحريات والتنوع الثقافي في مصر بين الحاضر والمستقبل، والمخرج والممثل أحمد صادق ليتحدث عن تمثلات التنوع الثقافي في الفن والسينما.



كما تتحدث الدكتور عزيزة بدر عن مفهوم التنوع ومدى قبوله في المجتمع المصري وسبل تعزيزه، وتتحدث الفنانة التشكيلية نهال وهبي عن التنوع الثقافي وقبوله في مدارس الفن المصري التشكيلي، وتتحدث الكاتبة ليلى قمري عن الحريات والتنوع الثقافي بين الذات والآخر، كما اقترحت الندوة في فعاليتها الأولى تكريم الفنان عز الدين نجيب.