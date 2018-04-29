ناشرون تصدر «قراءات نقدية فى الشعر والرواية»

صدر مؤخرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ كتاب «قراءات نقدية في الشعر والرواية»، من تأليف الدكتورة نجمة خليل حبيب.



ويقدم الكتاب قراءات نقدية في الشعر والرواية٬ هي حصيلة تجربة طويلة في الميدان النقدي القائم علي المقارنة والموازنة والمناقشة والتصويب٬ تبلورت جميعها لدي المؤلفة في هذه المجموعة من الرؤي والدراسات في مجالات النص الأدبي العربي.



وتوزعت أقسام الكتاب علي أربعة فصول٬ توزعت إلي: «في الشعر٬ في الرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية٬ في الفكر والمجتمع٬ قراءة في كتاب».



