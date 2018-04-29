إيناس عبد الدايم تفتتح متحف الفنان حسن حشمت

يحتفل قطاع الفنون التشكيلية٬ في تمام السابعة من مساء، اليوم الأحد٬ بافتتاح متحف الفنان حسن حشمت، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة٬ خالد سرور رئيس القطاع وعدد من قيادات الوزارة، وقيادات قطاع الفنون التشكيلية ولفيف من الحضور.



يُذكر أنه في عام 1998 أهدى الفنان حسن حشمت (1920 – 2006) وزارة الثقافة متحفه بالفيلًا 24 شارع غرب الشريط بعين شمس على مساحة (1200 م2)، والمتحف به أكثر من 20 تمثالًا ولوحة حجرية وخزفية كبيرة وكذا متحفا داخليا على مساحة (150 م2) علاوة على مصنعه المتكامل لإنتاج الخزف بالدور الأول من الفيلا ليكون متحفا ومركزًا ثقافيًا لشباب منطقة عين شمس وما حولها.



وكان قطاع الفنون التشكيلية، أخضع المتحف لعملية تطوير وتحديث وترميم شملت أعمال إنشائية من بينها إقامة الأسوار الخارجية للمتحف، وأيضا من تصميم شكل الحديقة الخارجية، والأماكن المخصصة لإقامة الأنشطة الثقافية والفنية، ويضم المتحف قرابة الـ 250 قطعة نحتية وخزفية، بالإضافة إلى أصول بعض تماثيله ولوحاته الحجرية والخزفية، والتي أعيد إعداد سيناريو العرض المتحفي اللائق بها بشكل جديد كليًا، ليكون المتحف صرحا شاهدا على عظمة وموهبة الفنان الفنان حسن حشمت على المستوى المحلى والدولي والتعريف بحياته ومسيرته.