الليلة.. «امرأة من ذهب - إعاقتى سر طاقتى» بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية بعنوان «امرأة من ذهب.. إعاقتى سر طاقتى»، وذلك فى تمام الخامسة من مساء، اليوم الأحد، بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا.



ويدير الأمسية الدكتور نبيل هاشم رئيس اللجنة العليا لمتحدي الإعاقة، ويقدمها الإعلامية أسماء طنطاوى، وتسلط الأمسية الضوء على عدد من الموضوعات التي تعني بذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، وإبراز النماذج النابغة من متحدي الإعاقة وتكريمهن.



ويتضمن برنامج الأمسية مجموعة من المحاضرات يلقيها عدد من المتخصصات، حيث تتحدث الدكتورة علياء عامر حول «دور تكنولوجيا المعلومات فى تمكين دمج ذوى القدرات الخاصة»، وتتحدث علا عمار عن «كيفية التعامل مع ذوى القدرات الخاصة»، كما تتحدث الدكتورة عزة يوسف، عن «دور الرعاية الصحية لذوى القدرات الخاصة»، وتقدم الدكتورة ميسون الفيومى، والدكتورة هدى الأنشاسى، نبذة عن كتاب «الذوق الرفيع للمرأة من أصحاب البصيرة».



كما يتضمن برنامج الأمسية عرض مواهب وقدرات لذوى القدرات الخاصة فى الفن والثقافة، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من المبدعات من ذوي القدرات الخاصة.