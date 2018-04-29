القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 07:17 ص

فى اليوم العالمى للرقص.. أشهر راقصات السينما المصرية

سامية جمال
سامية جمال
ايمان ماهر
dostor.org/2148191

يصادف الأحد 29 أبريل، اليوم العالمي للرقص، فالرقص هواية وحب وفن، وتعتبر مصر أسطورة رائدة في الرقص الشرقي، وهناك الكثير من الراقصات الذين كانوا لهم أثر فى وضع القواعد الأولى للرقص الشرقي في مصر، تستعرضهم «الدستور» في السطور التالية.

سامية جمال
ولدت فى 5 مارس 1924 فى محافظة بنى سويف، واسمها الحقيقى زينب إبراهيم محفوظ، وبدأت العمل فى السينما عام 1943، واعتمدت فى رقصها على المزج بين الرقص الشرقى والغربى.

شكلت سامية جمال ثنائيا ناجحا جدًا مع المطرب فريد الأطرش، للدرجة التى جعلت بعض الشائعات تتحدث عن وجود علاقة غرامية بينهما، تلك التى أخمدها فريد الأطرش بإصراره على عدم الزواج، ثم زواج سامية من شاب أمريكى يدعى عبد الله كينج، قبل زواجها من الفنان رشدى أباظة.

اعتزلت الفن فى أوائل السبعينيات، وعادت مرة أخرى للرقص فى منتصف الثمانينيات، ولكنها سرعان ما اعتزلت مرة أخرى حتى توفيت فى 1 ديسمبر 1994.

تحية كاريوكا
واحدة من أشهر الراقصات فى زمن الأبيض والأسود وما زالت تحتفظ بشعبية كبيرة بشتى أنحاء الوطن العربى.

بدأت شهرة تحية الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية فى أحد عروض فرقة بديعة مصابنى، ووصفها الكثير من المعنيين بالرقص بأنها آخر العظماء فى تاريخ الرقص الشرقى.

من أبرز الأعمال السينمائية التى شاركت تحية كاريوكا فى تقديمها لعبة الست وشباب امرأة وغيرهم.

زينات علوي
الراقصة الوحيدة التي استطاعت أن تخلق نهضة فنية خلال الحرب العالمية الثانية في مجال السينما، وجاهدت كثيرا لتظل راقصة، حيث حاول الكثيرين من المخرجين على تقديمها كممثلة إلا أنها رفضت وفضلت البقاء راقصة.

سهير ذكي
ولدت في المنصورة وسافرت بعد ذلك إلى الإسكندرية، واشتهرت هناك وعادت بعد ذلك إلى القاهرة، وهى أول من رقص على أغاني أم كلثوم ورقصت أيضا في برنامج أضواء المسرح وفي أماكن السهر وشاركت في الكثير من الأفلام كراقصة وممثلة.

نجوى فؤاد
ولدت فى 6 يناير 1939، وتوفيت والدتها فى سن صغيرة وهى ما زالت تبلغ 7 أشهر، وتولت زوجة أبيها رعايتها، وكانت بمثابة أم حقيقية لها، وعملت كراقصة فى بداية حياتها الفنية فى الملاهى الليلية، ثم اتجهت للسينما لتشارك فى بطولة العديد من الأفلام، خاضت تجربة الإنتاج السينمائى ومن أشهر الأفلام التى أنتجتها «ألف بوسة وبوسة – حد السيف».

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