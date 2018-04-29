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الأحد 29/أبريل/2018 - 07:16 ص

أعمال تاريخية فى حياة الفنان زكى طليمات

الفنان زكى طليمات
الفنان زكى طليمات
دعاء راجح
dostor.org/2148184

في وسط راقي نشأ، وفي معهد فرنسي تعلم، فظهر ثمار ذلك على اختيار أدواره في الفن، تلك الموهبة التي اكتسبها من بلاد الفن، حيث ولد لأب من أصول سورية، وأم مصرية، إنه الفنان زكي طليمات، الذي يصادف اليوم ذكرى ميلاده.

التحق بمعهد التربية ثم أوفد في بعثة إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل في المسرح الكوميدى فرانسيز والأوديون وعاد حاملًا دبلوم في الإلقاء والأداء وشهادة في الإخراج.

رغم مشاركته في العديد من الأعمال الفنية إلا أنه تألق ولمع في عالم الفن، وتستعرض «الدستور» أبرز تلك الأعمال.

مغامرات عنتر وعبلة
في 1948، كانت أول مشاركة للفنان زكي طليمات مع الأدوار التاريخية، حين شارك في فيلم «مغامرات عنتر وعبلة»، وقدم دور «قارون الساحر اليهودي»، ذلك الدور الذي ترك أثره على المشاهدين، في الفيلم، الذي تدور أحداثه حول ليلة زواج عنتر من عبلة، وبعد إتمام الاستعدادت المختلفة للزواج، وأثناء حضور ضرغام الذي كان يرغب في الزواج من عبلة، حث ضرغام المربية سليمة الشيبانية على القول بأنها أرضعت عنتر وعبلة معًا، وبالتالي من المستحيل إتمام هذا العرس، ترك عنتر قبيلة بني عبس وإنضم مع بعض القبائل العربية الأخرى لمحاربة الرومان، وقع عنتر وغيره في الأسر، حاول ضرغام فك أسر عنتر مقابل موافقة عبلة على الزواج منه ووافقت عبلة على ذلك الشرط.

خالد بن الوليد
10 سنوات.. تلك المدة التي قضاها طليمات ليشارك في عمر تاريخي أخر، ففي عام 1958 شارك طليمات في فيلم «خالد بن الوليد»، ليتألق مرة أخرى ويأثر في الجمهور مرة أخرى عندما قدم دور «مسيلمة الكذاب»، حيث تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة الصحابي خالد بن الوليد من فترة ما قبل الإسلام، ثم الانتقال لقتال المرتدين الذين كان آخرهم مسيلمة الكذاب، كما يتطرق لمرحلة قتاله للفرس ثم للروم وهزيمتهم في اليرموك ودمشق وحمص.

الناصر صلاح الدين
اشتهر طليمات أكثر بعدما قدم دور «آرثر» الذي يعمل لدى الملك ريتشارد قلب الأسد ولكنه يريد أن يقتله، في فيلم «الناصر صلاح الدين»، عام 1963، وتدور أحداث الفيلم حول الحروب الصليبية ضد المسلمين، فبعد انتصار صلاح الدين على ملك القدس يتم توقيع معاهدة سلام بينهما إلا أن قائد الجيش الصليبي رينو دي شاتيون يقوم بذبح جماعة من الحجاج الذاهبين إلى مكة، ويقرر صلاح الدين الانتقام؛ إلا أن رينو دي شاتيون وجنوده كانوا في موقع استراتيجي مما يصعب الهجوم عليهم.

يُرسل صلاح الدين مجموعة من الفدائيين لتدمير خزانات المياه مما يدفع الصليبيين إلى الخروج من مخبئهم وتدور معركة دامية وينتصر المسلمون، وتتوالى الحروب مرة أخرى، وكان في ذلك الفيلم جملة شهيرة رددها الناس من بعده، وهي «في ليلة أقل جمالًا من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتى يافرجينيا».

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