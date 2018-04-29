كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

هل استيقظت من النوم في نصف الليل وأنت تشعر بالرعب ولا تستطيع الحركة، هل شعرت بأن أحدهم يجلس بالقرب منك ويكتم أنفاسك بيديه، غالبًا تحاول الصراخ أو التحرك فلا تستطيع، تشعر وكأن هناك خيالات حولك، ويصل بك الأمر إلى رؤية أشباح في غرفتك أو مشاهد مرعبة، أنت مستيقظ ووعيك كامل لكن جسدك نائم غير مستيقظ، لا تقلق أنت الآن في حضرة «الجاثوم».



«الجاثوم» هو حالة طبية اسمها العلمي الشلل أثناء النوم، وقد نسج البشر حول هذه الحالة الكثير من الخرافات والأساطير، فظن الكثير من الناس أن هذه الحالة تحدث بفعل نوع من أنواع الجان، وأنه متخصص في سرقة الأرواح أثناء النوم، لكن الحقيقة يحدث شلل النوم عندما يكون الإنسان يمر بين مراحل اليقظة والنوم، فوقتها يشعر بأنه غير قادر على الحركة أو الكلام لبضع ثوان حتى بضع دقائق.



في مرحلة النوم العميق يحدث ارتخاء في جميع عضلات الجسم، وهذا من فضل الله لأن أثناء هذه المرحلة تراود الإنسان أحلام كثيرة، ويمكنه أن يؤذي نفسه مثلًا الحلم بأنك سوبرمان وتقفز من فوق بناء، لولا ارتخاء عضلات الجسم لكان الجسم قام وقفز من فوق البناء فعلا وربما يتعرض للموت.



ومن فضل الله أيضًا أن جميع عضلات الجسم يحدث لها ارتخاء عدا عضلة الحجاب الحاجز فهي تعمل من أجل أن يتنفس الإنسان، وعضلات العين الخارجية أيضا لا يحدث لها تعطيل فتظل تعمل طوال الوقت.



«الجاثوم» هو يستقيظ الإنسان قبل أن تنتهي مرحلة النوم الحالم، وينتج عن ذلك أن يكون الإنسان في كامل وعيه ويعي ما حوله، ولكن لا يستطيع الحركة أو الكلام، بل من الممكن أن يُصاب بنوع من الهلوسة البصرية أو السمعية، فيري ويسمع ما ليس واقعًا في الحقيقة مما يضاعف الشعور بالخوف والتوتر، فيرى هلاوس غير حقيقية ناتجة عن وجوده في برزخ النوم واليقظة.