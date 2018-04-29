القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 07:16 ص

فى ذكرى ميلاده.. من هو «المليونير» والد زبيدة ثروت؟

الممثل زكي طليمات
الممثل زكي طليمات
ريم محمود
dostor.org/2148182

تحل، اليوم الأربعاء، ذكري ميلاد الممثل زكي طليمات حيث ولد فى 29 أبريل 1894، هو ممثل ومؤلف ومخرج مصري.

وفى السطور التالية، تستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن زكى طليمات:

- ولد طليمات بحي عابدين في القاهرة من أب ذو أصول سورية حيث كان جده من أسرة معروفة بالوجاهة في حمص بسوريا، وسافر إلى القاهرة بقصد التجارة وأقام بها وأم مصرية من أصول شركسية.

- حصل على البكالوريا من الخديوية الثانوية، والتحق بمعهد التربية ثم أوفد في بعثة إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل في باريس في مسرح الكوميدى فرانسيز والأوديون، وعاد حاملًا دبلومًا في الإلقاء والأداء وشهادة في الإخراج.

- عمل مراقبًا للمسرح المدرسى من 1937 إلى 1952 ثم مديرًا للمسرح القومى من 1942 إلى 1952، ثم مؤسسًا وعميدًا لمعهد التمثيل، وأيضًا عمل مديرًا عامًا للمسرح المصري الحديث، ومشرفًا فنيًا على فرقة البلدية في تونس من 1954 إلى 1957 ثم مشرفًا فنيًا على المسرح العربي في الكويت.

- عرف زكى طليمات بدور آرثر الشهير في فيلم «صلاح الدين»، وعرفه مشاهدو هذا الفيلم بجملته الشهيرة لليلى فوزي «في ليلة أقل جمالًا من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتى يا فرجينيا».

- حصل طليمات على 4 مؤهلات علمية حيث حصل على البكالوريا من الخديوية الثانوية، أوفد في بعثة إلى فرنسا للدراسة في معهد التمثيل بباريس، ومسرح الكوميدى فرانسيز، ومسرح الأوديون، ومعهد حرفية المسرح بباريس.

- كما حصل من المعاهد والمسارح المذكورة على دبلوم في الإلقاء والأداء، وشهادة فن الإخراج وشهادة المناظر المسرحية وحرفية المسرح.

- يعرفه جمهور السينما أيضًا بشخصية «المليونير» والد زبيدة ثروت في فيلمها مع عبد الحليم حافظ «يوم من عمرى» وهو حاصل على جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية، ودرجة الدكتوراه الفخرية، وتوفى عام 1982.

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