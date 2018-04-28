شوبير: 3 أغسطس موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

أكد الإعلامى أحمد شوبير من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز فى الثالث من أغسطس القادم.



وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد اعلن عن تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "يوم 3 أغسطس سيكون موعدا لانطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري".



وتابع: "لم نحدد موعد السوبر المحلي حتى الآن، الأهم هو تحديد مكان المباراة، وذلك سيكون بالتنسيق مع الشركة الراعية، وهي مباراة تسويقية في المقام الأول".

