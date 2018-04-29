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الأحد 29/أبريل/2018 - 12:45 ص

كيف كشفت صفقة الرهائن خيانة قطر للتحالف العربى؟

أمير قطر
أمير قطر
dostor.org/2148169

كشفت رسائل جديدة مسربة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن العلاقات السرية بين قطر وإيران وجماعة الحوثي، حيث تركت الدوحة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وسربت الكثير من خططه لإيران ووكلائها، مقابل تحرير رهائن قطريين اختطفتهم ميلشيات عراقية خلال رحلة لهم بالعراق وسلمتهم لإيران.

وكان 25 قطريا بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة تعرضوا للاختطاف خلال رحلة صيد في العراق، وتم الإفراج عنهم في أبريل 2017، بعد دفع قطر حوالي مليار دولار لجماعات إرهابية مثل جبهة النصرة وكتائب حزب الله العراقية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت الرسائل المسربة التي نشرتها الصحيفة أن زايد بن سعيد الخارين سفير قطر في بغداد قال لوزير الخارجية القطري وقتها حمد العطية، إن المسلحين طلبوا في وقت لاحق من خلال وسيط عراقي تقديم تنازلات أخرى منها انسحاب قطر الكامل من التحالف العربي في اليمن.

وإلى جانب ذلك وعدت قطر بإطلاق سراح الجنود الإيرانيين الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة السورية المدعومة من قطر.

وبالفعل تم الأمر، حيث تم إطلاق سراح العديد من مقاتلي الميشليات الموالية لإيران، بل وإخلاء بعض المدن والقرى لصالح مخططات إيران الجغرافية في سوريا، كما تم في مدن مضايا والزبداني وكفريا والفوعة.

أما بالنسبة للتحالف العربي، فكشفت دول التحالف خداع قطر، وعملها ضد مصالح الدول العربية لتقوم بطردها من التحالف عقب المقاطعة الرباعية لقطر في يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب.

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