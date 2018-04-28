خاص.. تامر حسني يصور كليبه الجديد في ورشة بالكيت كات

انتهى تامر حسني من تصوير «فيديو كليب» جديد لإحدى أغانيه، المقرر طرحها ضمن ألبومه القادم، وتم تصوير الكليب داخل إحدى الورش في منطقة «الكيت كات».



وهي أغنية رومانسية قام تامر بتصويرها، مستغلًا فترة إجازته من تصوير فيلم «البدلة»، وبعد استقراره على الفكرة التي قدمها له المخرج الشاب حسام الحسيني في التعاون الثاني بينهما على صعيد الإخراج، بعد أن تعاونا سويا فى أكثر من عمل سينمائي وغنائي.



ويطرح «تامر» الألبوم الجديد خلال موسم الصيف المقبل، ومن المقرر أن يكون الكليب دعاية مبكرة للألبوم الغنائي فى عيد الفطر القادم.



ولم يعلن «تامر»، حتى الآن، بشكل نهائي عن موعد طرح الألبوم الذي يعكف على إنهائه داخل الاستوديو الخاص به بمنزله، في حين أنه قرر ألا يتزامن طرح الألبوم مع موعد طرح فيلمه الجديد «البدلة»، خاصة وأن الفيلم لم يحدد له موعد بشكل نهائي.



ومن المحتمل أن يخرج فيلم «البدلة» من سباق موسم عيد الفطر، لسببين، الأول لتزامن هذا الموسم مع مباريات كأس العالم، والسبب الآخر هو عرض مسلسل «الوصية» في رمضان، الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، وهو أحد أبطال فيلم «البدلة»، ولا يُريد أن يطرح عملين له فى وقتٍ قصير.