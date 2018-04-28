محافظ قنا يفتتح منافذ بيع منتجات جهاز الخدمة الوطنية

افتتح محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، واللواء أركان حرب ناجي أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة كوين للمكرونة بجهاز الخدمة الوطنية، منفذين ثابتين لبيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمدينتي قنا وقوص، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



وأوضح محافظ قنا، أنه تم افتتاح المنفذ الأول بنزل الشباب بمدينة قنا، والمنفذ الثاني بقرية الحراجية بمركز قوص، لافتا إلى أن اجمالي المنافذ التي تم افتتاحها اليوم 6 منافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن التوسع في افتتاح تلك المنافذ يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأكد الهجان، أن المنافذ تقوم ببيع السلع الغذائية الأساسية: زيت، سكر، لحوم، فراخ، أسماك، أرز، مكرونة والعديد من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة عن الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل، متقدما بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة لدورها الراد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.