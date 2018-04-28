هنا القاهرة.. هل تتحوّل «وسط البلد» إلى منطقة جذب سياحي عالمية؟ (تفاعلي)

آواخر التسعينيات كان الشاعر المصري سيد حجاب يعد كلمات أغنيته الشهيرة "هنا القاهرة" التي وصف فيها عاصمة بلاده بـ"الساحرة الآسرة الساهرة الهادرة الغابرة"، غير أنّ صديق دربه الموسيقار الراحل عمّار الشريعي تحفّظ حينها على طرحها في الأسواق من خلال شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات".



وصف حجاب للقاهرة لم يكن مجرد كلمات تغنى بها العديد من المطربين، ولكنه كان حالة فريدة من الإحساس والأمل بعاصمة تكون في مكان أفضل من بين عواصم العالم، ليسعى المسؤولين مرارًا إلى تحقيق حلم شاعرنا المصري الراحل.



قبل أربعة أعوام تقريبًا كان مدير مشروع تطوير القاهرة سعيد البحر يؤكد للجميع أن عاصمة مصر ستكون قريبًا واحدة من أهم العواصم السياحية في العالم أجمع، سيتم تطويرها بما يتناسب مع طبيعتها المعمارية وتراثها الحضاري.



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