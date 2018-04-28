التحالف يكثف غاراته في صنعاء وقياديون بين عشرات القتلى الحوثيين

نقلت صحيفة الحياة أنه تم قتل عشرات المسلحين من جماعة الحوثيين بينهم قياديون بغارات للتحالف العربي على مواقع تابعة لهم في صنعاء أمس، وقتل قياديان في الجماعة مع عدد من معاونيهما في غارة للتحالف في محافظة حجة.



في غضون ذلك، اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي أربعة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثيين في اتجاه مدينة جازان جنوب المملكة أمس، وأشار الدفاع المدني السعودي إلى استشهاد مواطن وتضرر منزلين في «محافظة صامطه» (جازان)، نتيجة سقوط شظايا المقذوفات الحوثية.



واستهدفت غارة للتحالف محيط ميدان السبعين في صنعاء، حيث شُيع رئيس «المجلس السياسي الأعلى» للجماعة صالح الصماد، فيما استهدفت غارة أخرى معسكر «الأمن المركزي» في العاصمة.



وأكدت مصادر يمنية أن الرئيس الجديد للمجلس مهدي المشاط نجا من الغارة التي استهدفت محيط ميدان السبعين، حيث كان موجودًا للإشراف على مراسيم تشييع سلفه.



وأوضحت أن «مصير عدد من قيادات الجماعة لا يزال غامضًا، بعد استهداف التحالف عددًا من المواقع في صنعاء»، مشيرةً إلى أن «رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية للحوثيين عبدالله المؤيد، ونائب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالحكيم الخيواني بين القيادات المجهولة المصير».



وشنّ التحالف فجر أمس، غارات على تجمعات للحوثيين في صنعاء أسفرت عن مقتل 68 عنصرًا من الميليشيات. كما استهدف أول من أمس مبنى لوزارة الداخلية خاضعًا لسيطرة الجماعة في العاصمة.



وأكدت مصادر عسكرية لـ «قناة العربية» مقتل القياديين الحوثيين «أبو زيد العزي و«محيي الدين عبدالله النعمي» وعدد من معاونيهما في غارات للتحالف شمال غربي اليمن. وأوضحت أن الغارات استهدفت مواقع للميليشيات في «مزارع الجر» في مديرية عبس جنوب خطوط المواجهات على جبهتي «حرض وميدي» (حجة).



«داعش»

في غضون ذلك، قتل مسؤول تنظيم «داعش» في عدن صالح ناصر الباخشي فجر أمس، واعتقل ثلاثة من معاونيه في عملية دهم نفذتها وحدتا مكافحة الإرهاب، وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتان لإدارة أمن عدن، طاولت مبنى كان يتحصن فيه المسؤول مع عناصر آخرين من التنظيم. وأشارت مصادر إلى أن الباخشي الملقب بـ «الحديدي»، رفض تسليم نفسه وأطلق النار على قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح اثنين.



وأمر محافظ حضرموت (شرق اليمن) قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بتقدم القوات في المناطق الشمالية لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وطردهم من كل المديريات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، بعد تطهير شريط الساحل لمحافظة حضرموت.



وأكد الناطق باسم المنطقة هشام الجابري، بدء العملية تحت اسم «الجبال السود»، بانتشار واسع في المناطق الشمالية الغربية لحضرموت التابعة لمديريات «دوعن، الضليعة، حجر، يبعث».