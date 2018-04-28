بابا الفاتيكان يلتقي كاتي بيري وأورلاندو بلوم

التقت النجمة الشهيرة كاتي بيري وحبيبها الممثل البريطاني الشهير أورنالد بلوم مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، السبت، وخطفت الفنانة الأنظار بإطلالة رسمية وحرصت على نشر صورها مع البابا في أحد المؤتمرات السنوية بروما.



وبحسب قناة قوكس نيوز الأمريكية، فإن المغنية البالغة 33 عامًا، حضرت برفقة صديقها بلوم صاحب الـ41 عامًا، وظهرا في حالة من التقارب وحرصا على الانتظار وسط الحشود لمقابلة البابا



واستمر المؤتمر لمدة 3 أيام في مدينة الفاتيكان، ناقش آثار التكنولوجيا الجديدة على المجتمع، وكذلك الثقافة والترفيه وتحسين الرعاية الصحية والإعلام والرياضة.