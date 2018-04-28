محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير محطة صرف صحي بفوه

افتتح محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، المرحلة الأولى من أعمال تطوير محطة معالجة صرف فوه بالرميلي بطاقة انتاجية 27000م3 يوم، وذلك بحضور محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس محسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه.



وقال نصر، في تصريح اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير محطة معالجة صرف فوه بالرميلي بطاقة إنتاجية 27000م3 يوم، على مساحة 12 فدانا، لخدمة مركز ومدينة فوه، لافتا إلى أن أعمال التطوير شملت المدخل الأساسي للمحطة، أحواض ترسيب ابتدائي، أحواض التهوية، أحواض الترسيب الابتدائي، أحواض تركيز الحمأة، أحواض تجفيف الحمأة، لافتًا إلى أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.