«شيحة»: ارتفاع أسعار الياميش بنسبة 40%.. و«محمد صلاح» الأغلى

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، ارتفاع أسعار الياميش هذا العام من ٢٥ إلى ٤٠٪ من كل أنواع الياميش عن العام الماضي، رغم تراجع القوة الشرائية نتيجة استيراد جميع المكسرات من الخارج، حيث نستورد جميع الياميش عدا البلح، ومع ذلك ارتفعت أسعارة عن العام الماضي بسبب تكلفة النقل التي ارتفعت من ١٠٠٠ الى ٤٠٠٠ جنيه للنقل.



وقال «شيحة» لـ«الدستور» إن أسعار الفستق واللوز والزبيب والفول السوداني والكركديه ارتفعت ٤٠٪، وأسعار البلح ارتفعت بنسبة من ٢٠ إلى ٤٠٪ بسبب النقل والتخزين، مضيفا أن أسعار البلح تبدأ من ٥ جنيهات حتى ٤٥ جنيها، مشيرا إلى أن أغلى نوع من البلح هو الذي أطلق عليه اسم اللاعب محمد صلاح.