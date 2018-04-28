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السبت 28/أبريل/2018 - 10:56 م

اعتماد مجلس إدارة ناديي الأهلي والوحدة السعودي

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
dostor.org/2148152

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، تشكيل مجلس إدارتي ناديي الأهلي والوحدة السعوديين.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، على النحو التالي عبدالله بترجي، نائبًا للرئيس، وأحمد الصائغ، أمين عام، وعبدالله فقيه، أمين الصندوق وخالد الأيوب، وعبدالله حماد، ومحمد حمد أعضاء مجلس إدارة.

ويتولى النفيعي رئاسة النادي الأهلي لمدة موسم رياضي واحد، بعدما تولى هذا المنصب خلفا لتركي الفيصل، الذي تقدم بالاستقالة من منصبه، في منتصف الشهر الحالي.

كما اعتمد آل الشيخ أيضا تشكيل مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، وجاء على النحو التالي مروان شعبان، نائبًا للرئيس، ومشعل القرشي، أمين عام وبسام عبدالرزاق، أمين صندوق وعبدالله خوقير وأحمد القرشي وباسم خياطو قصي شيبان وأمين حافظ أعضاء مجلس إدارة.

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