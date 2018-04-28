«زي طنط شويكار».. هنا شيحة على بوستر «أرض النفاق»

طرحت شركة العدل جروب البوستر الدعائي الثاني لمسلسل أرض النفاق، المقتبس من العمل السينمائي الشهير للنجم فؤاد المهندس، وذلك عبر حساب الشركة بموقع التدوينات المصغرة «تويتر».



وظهرت هنا شيحا على البوستر الدعائي وهي أشبه إلى حد كبير شكل وطريقة لبس شويكار، والتي قامت بدور البطولة في الفيلم الذي يعود لعام 1968.



مسلسل أرض النفاق يشارك فى بطولته بجانب هنيدى وهنا شيحة، الإعلامى إبراهيم عيسى محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وآخرون، إنتاج العدل جروب.