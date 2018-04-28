رئيس «الأمة الكويتي» يدين الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، اليوم السبت، برقية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أعرب فيها عن الإدانة الشديدة لإطلاق أربعة صواريخ باليستية من الأراضي اليمنية، باتجاه مدينة جازان السعودية.



وأكد الغانم التضامن التام والدعم الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة مثل تلك الأعمال العدائية المتكررة، راجيا من الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل شر وسوء.



وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت فى وقت سابق اليوم أربعة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مناطق مأهولة بالسكان في مدينة جازان؛ حيث تمكنت من تدمير الصواريخ الأربعة.