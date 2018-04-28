مصرع 35 من طالبان في غارة جوية أمريكية شمال أفغانستان

لقى 35 شخصًا من عناصر حركة "طالبان" مصرعهم في غارة جوية أمريكية بإقليم بلخ شمال أفغانستان.



ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن مسئولين في الجيش الوطني الأفغاني قولهم إن الغارة الجوية استمرت 40 دقيقة وأسفرت عن جرح 40 شخصًا آخرين، استهدفت قرية "آرزانكار"، مشيرة إلى أنها تمت من خلال التعاون الوثيق مع عناصر الكوماندوز التابعة للجيش الأفغاني.

وتابعت أن عناصر الكوماندوز قامت عقب الغارة بملاحقة والقضاء على عناصر طالبان في القرية، ولم يصدر أي تأكيد أو نفى من جانب طالبان بشأن هذه الغارة الأمريكية.