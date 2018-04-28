القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 10:45 م

بيل جيتس يحذر من وباء عالمي قاتل.. ويتبرع بـ12 مليون دولار لاكتشاف مصل

بيل جيتس
بيل جيتس
أ ش أ
dostor.org/2148147

أعلن مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بيل جيتس التبرع بـ12 مليون دولار أمريكي لتمويل بحث للعثور على مصل للإنفلونزا العالمية.

وقالت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، اليوم السبت، إن جيتس أعلن إنشاء صندوق تمويل البحث أثناء إلقائه كلمة الليلة الماضية خلال الاجتماع السنوي للمجتمع الطبي لولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقال جيتس: "اليوم نطلق التحدي الأعظم بقيمة 12 مليون دولار بالشراكة مع عائلة بايدج لتسريع تطوير مصل للإنفلونزا العالمية"، مضيفا أن الهدف هو تشجيع التفكير الجرىء من قبل أفضل علماء العالم في مختلف التخصصات بما في ذلك العلماء الجدد في المجال.

وحذر جيتس في خطابه من "وباء وشيك"، قائلا إن العالم لم يحقق تقدما كبيرا على صعيد الاستعداد لذلك خاصة في الدول الفقيرة.

وأضاف الملياردير الأمريكي: "إذا كان التاريخ علّمنا أي شيء، فهو أنه سيكون هناك وباء عالمي قاتل آخر"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التوقع بتوقيته لكن بالنظر للظهور المستمر لمسببات الأمراض الجديدة والخطر المتزايد من هجوم إرهابي كيماوي ومدى اتصال العالم عبر السفر الجوي، فثمة احتمالية كبيرة بحدوث وباء حديث قاتل وعلى مستوى واسع خلال حياتنا".

وأشار جيتس أيضا إلى أن منظمة "بيل وميلندا جيتس"، تسهم في عدة شراكات بحثية لتطوير مصل والتي تجري حاليا أو ستدخل قريبا مرحلة التجارب البشرية.

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