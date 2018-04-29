طرح 80 طنًا من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة

قال اللواء مدحت الأعصر رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم ضخ ما بين 70 إلى 80 طنا من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تصل إلى 25% 30% عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الشركة تقوم بالدفع بقوافل تموينية محملة بالأسماك بسعر كيلو البلطي الأسواني 22 جنيها، والبلطي الطازج بـ24 جنيها، والماكريل بسعر 24 جنيها، والفيليه 31 جنيها، والطوبارة بـ42 جنيها وغيرها من الأنواع.



وتابع أنه لم يتم استئناف البروتوكول بين الثروة السمكية والقابضة الغذائية لاستلام كميات جديدة من الأسماك التابعة لمزارعها، ونشتري الأسماك الطازجة من سوق العبور.