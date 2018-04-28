إخماد حريق شب داخل مزرعة دواجن ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، السبت، من السيطرة على حريق شبّ داخل مزرعة دواجن بعزبة المعاتيق، التابعة لمجلس قروى النويرة بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.



تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمرزعة دواجن بعزبة المعاتيق.



على الفور، هرعت سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن، وسيارتي إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان البلاغ وتم السيطرة علي الحريق، وقيام قوات الحماية المدنية بعملية التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخرى دون خسائر فى الأرواح إو إصابات.