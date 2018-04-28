خالد مرتجي: نجاح بطولة الأهلي الدبلوماسية يدعم السياحة المصرية

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم، أن حرص الأهلي على استضافة وتنظيم البطولة الدبلوماسية يأتي من واقع مسئوليته الاجتماعية التي يوليها مجلس الإدارة اهتماما خاصا ضمن برنامج عائلة الأهلي.



وأضاف مرتجي - خلال كلمة في اليوم الختامي للبطولة مساء اليوم السبت- أن الأهلي سعيد بجميع الفرق المشاركة التي بلغت 24 فريقا، في العام الثاني للبطولة، وهو ضعف عدد النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي، ما يدل على نجاح البطولة وحرص السفارات على المشاركة فيها، متمنيا زيادة عدد الفرق المشاركة في النسخة الثالثة العام القادم.



وأوضح أن تنظيم الأهلي مثل هذه البطولات يدعم السياحة ويؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، ومنوها بأن وفودا ومسئولي الفرق المشاركة سيعودون إلى بلادهم بذكريات رائعة ويروون ما شاهدوه في مصر لذويهم، مما يسهم بشكل قوي في عودة السياحة إلى مصر لسابق عهدها.



واختتم مرتجي كلمته بتوجيه الشكر لجميع القائمين على التنظيم، مؤكدا أن الإشادة التي خرجت على لسان مسئولي السفارات والوفود الدبلوماسية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأهلي قادر على تنظيم كل البطولات، وعلى خروج هذا التنظيم بالشكل الذي يليق بالأهلي وبمكانته الكبيرة.