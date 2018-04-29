الدفع بـ70 سيارة محملة باللحوم والدواجن المجمدة إلى المحافظات

كشف الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم شراء 30 سيارة جديدة كمنافذ متنقلة تصل حمولة السيارة الواحدة نحو 5 أطنان من السلع الغذائية، لترتفع حجم المنافذ المتحركة إلى 70 سيارة تنطلق حاليا إلى المحافظات، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.



وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن هذه السيارات تكون محملة باللحوم المجمدة بسعر الكيلو الواحد 60 جنيها، والدواجن المجمدة بسعر الكيلو الواحد 19 جنيها، والخضار المجمدة بأسعار مخفضة 20% عن مثيلاتها في الأسواق المحلية.