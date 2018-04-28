«الصحة» تشكل لجنة لحصر المواد غير المدرجة على قوائم المخدرات

التقى أشرف جمال نائب حزب المصريين الأحرار بالمنيا، وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن بحث إدراج بعض المواد المخدرة "الزومبى" إلى قائمة المواد المخدرة التى يحاسب عليها القانون، إذ أكد أن وزير الصحة قرر تشكيل لجنة لحصر المواد غير المدرجة.



ولفت أشرف جمال، إلى أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزراء الصحة، والداخلية والتضامن الاجتماعى، بشأن إدراج بعض المواد المخدرة التى لا تقل خطورة عن الكوكايين، ضمن المواد المخدرة التى يحاسب عليها القانون سواء بتداولها وتعاطيها، وعمل حملات توعية بخطورة هذه المواد بين الشباب.



كما لفت نائب المصريين الأحرار إلى أنه كان تقدم بمشروع قانون لحماية المستهلك للقضاء على المافيا التي تضر السوق المصرية وتمرير بعض المنتجات الغذائية التى تمثل خطورة على صحة المواطنين.