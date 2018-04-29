القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 04:16 ص

غدًا.. «أوابك» تناقش الأوضاع البترولية العالمية

غدًا.. «أوابك» تناقش
سيد ابراهيم
dostor.org/2148140

يعقـد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» اجتماعه المائة بالكويت، غدًا الإثنين، برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2018.

وقال الأمين العام لمنظمة الأوابك، عباس علي النقي، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، ومن بينها المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة «الأمانة العامة والهيئة القضائية» لعام 2017، كما سيستعرض في الاجتماع تقرير الأمانة العامة الربع السنوي حول «الأوضاع البترولية العالمية»، خاصة بعد التطورات الأخيرة في السوق النفطية نتيجة لاتفاق تخفيض إنتاج النفط الذي تم توقيعه في ديسمبر 2016 بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط من داخل وخارج أوبك، والآثار الإيجابية لذلك الاتفاق على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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