السودان: ملتزمون بمنع تجنيد الأطفال في القوات النظامية

أكدت الحكومة السودانية، التزامها التام بمنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات النظامية.



وقال وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بالسودان، إبراهيم آدم، في تصريحات صحفية، عقب مراسم توقيع اللجنة العليا رفيعة المستوى لتنفيذ خطة العمل الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات، على دليل الإجراءات التشغيلية- إن القوانين السودانية تمنع تجنيد الأطفال في القوات النظامية، وإن الأطفال يجدون الرعاية والاهتمام والحماية.



وشدَّد الوزير، على أن التوقيع يؤكد التزام الدولة بتنفيذ الخطة المشتركة مع الأمم المتحدة، الخاصة بمنع تجنيد الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن شريحة الأطفال في السودان تجد كل الرعاية والحماية، من واقع الممارسة والقوانين والتشريعات الخاصة بالأطفال في السودان.



من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الدفاع، علي محمد سالم، التزام القوات المسلحة بمنع تجنيد الأطفال، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للعمل العسكري وضعت ضوابط وشروطًا محددة للالتحاق بالقوات المسلحة.