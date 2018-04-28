القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 10:24 م

«المحافظين» يحذّر من قرار ترامب بحضور افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ترامب
ترامب
إسلام نصير
dostor.org/2148137

أدان حزب المحافظين، التلميحات التي صدرت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن احتمال سفره إلى إسرائيل الشهر المقبل لحضور افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، ولم تمر ساعات ليفاجئ العالم بعدها وكأن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي، إذ قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة للقوات البحرية الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وحذر الحزب في بيان له، أنه إذا ما قرر ترامب حضور افتتاح السفارة، فإن ذلك كفيل بتأجيج التوترات المشتعلة بالأساس بين إسرائيل والفلسطينيين الذين قتل عدد منهم خلال التظاهرات على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة مؤخرا، والتي من المتوقع أن تستمر تلك التظاهرات حال تعنته وإصراره على حضور مراسم الافتتاح، فى ظل تحذيرات بمزيد من المواجهات وسقوط العديد من الضحايا، وهو ما سينعكس سلبا على استقرار المنطقة حاضرا ومستقبلا.

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