البحوث الجنائية تعقد حلقة نقاشية حول الإرهاب والتطرف.. غدًا

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، برئاسة الدكتورة سعاد عبدالرحيم، حلقة نقاشية حول قضايا الإرهاب والتطرف الديني، بقاعة ابن خلدون بالمركز غدًا.



يشارك في الحلقة الدكتورة سهير لطفي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأسبق، والدكتور محمود بسطامي أستاذ القانون الجنائي بالمركز، والدكتور شحاتة زيان، أستاذ شعبة الجريمة بالمركز، بالإضافة إلى حضور شخصيات مهتمة بقضايا الإرهاب والتطرف.



وتتناول الحلقة مناقشة أبعاد التطرف والإرهاب في مصر وطرق مواجهته، وكيف قضت العملية الشاملة سيناء 2018 على بؤرالإرهاب وتطهير محافظة سيناء، وانعكاسات ذلك على بسط الأمن والأمان في مصر.