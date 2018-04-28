وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مع نظيره الأمريكي الجديد مايك بومبيو، السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.



وذكرت قناة العربية الإخبارية أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت كتبت على حسابها على موقع (تويتر) أن للسعودية دورًا قياديًا مهمًا في العمل نحو مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة، مؤكدة أن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية تعمل على تحقيق هذا الهدف للمنطقة.



وأشارت القناة الى أنه من المقرر أن يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي الزائر الذي سوف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره السعودي عادل الجبير، غدا الأحد، في ختام الزيارة المقرر أن تناقش الوضع في سوريا والملف النووي الإيراني وعملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



ووصل مايك بومبيو إلى الرياض، في وقت سابق اليوم، في بداية جولة إقليمية يزور خلالها أيضًا الأردن وإسرائيل.