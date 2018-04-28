مصرع وإصابة 8 أشخاص في هجوم صاروخي لطالبان بأفغانستان

لقي 5 أشخاص من المدنيين مصرعهم، اليوم السبت، إثر إطلاق حركة طالبان المتمردة صاروخا على إقليم نانجارهار الواقع شرق أفغانستان.



ونقل راديو (صوت أمريكا) عن المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله إن هناك 3 سيدات من بين القتلى خلال الهجوم، الذي أسفر أيضا عن جرح 3 أشخاص آخرين.



ويتزامن هذا الهجوم مع انتقاد الرئيس الأفغاني أشرف غني لحركة طالبان لعدم استجابتها لعرضه لإجراء محادثات سلام بين الطرفين، والبدء في هجوم الربيع الذي تجريه الحركة المتمردة بشكل سنوي.