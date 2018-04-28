رسالة من سفير السعودية إلى وزير الخارجية الأمريكي

أعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعه لتقوية العلاقات الأمريكية السعودية خلال زيارة وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو إلى الرياض اليوم.



ووصل مايك بومبيو وزير الخارجية الجديد خلفا لريكس تيلرسون، إلى الرياض اليوم في جولة إلى المنطقة تشمل الأردن ودولة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بعد يومين من توليه المنصب رسميا.



وقال خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر "يسرني الترحيب بمعالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المملكة في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصب وزير الخارجية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة".



وأضاف: "تتطلع قيادة المملكة إلى بحث تقوية الشراكة السعودية الأمريكية وإلى عدد من اللقاءات المثمرة حول القضايا الملحة في المنطقة".



ونشر سفير المملكة لدى واشنطن مقطع فيديو قصيرا يظهر لحظة مشاركته في استقبال بومبيو مع وزير الخارجية عادل الجبير لدى وصوله الرياض في وقت سابق اليوم.