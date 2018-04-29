«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

قالت نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» فى محافظة الأقصر يبلغ 106 آلاف أسرة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من «تكافل» 43،458 أسرة، ويبلغ عدد المستفيدين من «كرامة» 62،562 أسرة.



وأضافت «القباج» فى تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم مراجعة الدعم المقدم لـ40 ألف أسرة من «كرامة» حتى الآن، وتم استبعاد آلاف الأسر لعدم استحقاقهم الدعم.



وأشارت إلى أن العدد الذى تم استبعاده كان يستدعى مراجعة الدعم فى محافظة الأقصر، موضحة أن التنقية والاستحقاق سيتم فى كل محافظات الجمهورية، خاصة الصعيد، لأنها تحصل على النسبة الأكبر من الدعم.