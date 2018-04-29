اليوم.. الحكومة تعرض نتائج الإصلاح الاقتصادى أمام المستثمرين

يشهد مؤتمر «حابي للاستثمار»، الذي يعقد صباح اليوم الأحد، أمام أكثر من 300 مستثمر، لقاء مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لعرض خطط الوزارة فى الفترة المقبلة وتطورات الملفات الخاضعة لإشرافها، ولقاء آخر مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، تتركز محاورها حول مناخ الاستثمار فى مصر والمنطقة والقطاعات الأكثر جاذبية للأموال، إلى جانب خططه الجديدة.



ويعرض خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات وهدف الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية.



فيما يلقي المستشار القاضى خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ورجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ومحمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال ورئيس القطاع الفنى، كلمات عن مناخ الاستثمار خلال المؤتمر.



يبدأ المؤتمر فى العاشرة صباحًا، ويعقد برعاية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية واتحاد شركات التأمين.



تعقد أولى جلسات المؤتمر تحت عنوان «استثمارات الخليج تبحث عن فرص جديدة»، ويتحدث فيها نخبة من كبار المسئولين والمستثمرين وقيادات الشركات، من بينهم د. أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف، وإسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة جمال الغرير الإماراتية، وحسين الشبكشى رئيس مجلس إدارة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وخالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، وعلاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، العضو المنتدب لشركة GIG، ويدير الجلسة ماجد شوقى نائب رئيس شركة بلتون المالية القابضة.



أما الجلسة الثانية فتعقد تحت عنوان «نظرة من أوروبا وأمريكا على مصر»، ويتحدث فيها خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية والاستثمار، وعمر مغاورى الرئيس التنفيذى لمجموعة FEP كابيتال للاستثمار، وكريم نجار رئيس شركة كيان اوتو وكيل فولفو وسيات فى مصر، ومحمد مهران العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، ويوسف بشاى مصرفى أول بنك "بي إن بي باريبا"، ويديرها هانى توفيق الرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية.



وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الاستثمارات الآسيوية والإفريقية المشتركة، وبدأت بكلمتين لكل من نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل، وأحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، وتحدث فيها شريف بركات نائب رئيس شركة سامسونج مصر، عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث والدراسات العالمية بمجموعة مباشر، كريم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى الآسيوى.