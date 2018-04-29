القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 04:13 ص

اليوم.. الحكومة تعرض نتائج الإصلاح الاقتصادى أمام المستثمرين

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
اكرم عمران - هويدا سعيد
dostor.org/2148122

يشهد مؤتمر «حابي للاستثمار»، الذي يعقد صباح اليوم الأحد، أمام أكثر من 300 مستثمر، لقاء مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لعرض خطط الوزارة فى الفترة المقبلة وتطورات الملفات الخاضعة لإشرافها، ولقاء آخر مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، تتركز محاورها حول مناخ الاستثمار فى مصر والمنطقة والقطاعات الأكثر جاذبية للأموال، إلى جانب خططه الجديدة.

ويعرض خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات وهدف الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية.

فيما يلقي المستشار القاضى خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ورجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ومحمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال ورئيس القطاع الفنى، كلمات عن مناخ الاستثمار خلال المؤتمر.

يبدأ المؤتمر فى العاشرة صباحًا، ويعقد برعاية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية واتحاد شركات التأمين.

تعقد أولى جلسات المؤتمر تحت عنوان «استثمارات الخليج تبحث عن فرص جديدة»، ويتحدث فيها نخبة من كبار المسئولين والمستثمرين وقيادات الشركات، من بينهم د. أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف، وإسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة جمال الغرير الإماراتية، وحسين الشبكشى رئيس مجلس إدارة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وخالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، وعلاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، العضو المنتدب لشركة GIG، ويدير الجلسة ماجد شوقى نائب رئيس شركة بلتون المالية القابضة.

أما الجلسة الثانية فتعقد تحت عنوان «نظرة من أوروبا وأمريكا على مصر»، ويتحدث فيها خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية والاستثمار، وعمر مغاورى الرئيس التنفيذى لمجموعة FEP كابيتال للاستثمار، وكريم نجار رئيس شركة كيان اوتو وكيل فولفو وسيات فى مصر، ومحمد مهران العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، ويوسف بشاى مصرفى أول بنك "بي إن بي باريبا"، ويديرها هانى توفيق الرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية.

وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الاستثمارات الآسيوية والإفريقية المشتركة، وبدأت بكلمتين لكل من نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل، وأحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، وتحدث فيها شريف بركات نائب رئيس شركة سامسونج مصر، عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث والدراسات العالمية بمجموعة مباشر، كريم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى الآسيوى.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

خاص.. تامر حسني يصور كليبه الجديد في ورشة بالكيت كات

هنا القاهرة.. هل تتحوّل «وسط البلد» إلى منطقة جذب سياحي عالمية؟ (تفاعلي)

عمرو أديب لـ«البرلمان»: «مين اللي غرقنا؟»(فيديو)

جيش الاحتلال يختطف مواطنة لبنانية عند الخط الحدودي

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

ألبومات الصور

ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم هانى شاكر فى حفل شرم الشيخ

«أنا لابس ومش لابس».. 5 بناطيل أثارت جدلًا في مصر (صور)

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

كشكول

جامعة الأزهر تُنظم مؤتمرًا علميًّا لبحث تحديات الطب

"تعليم المنوفية" تبحث تنفيذ خطة جديدة بمدارسها

جامعة الفيوم: وضعنا قواعد خاصة لمراعاة صيام الطلاب خلال الامتحانات

تعليم الوادي الجديد: لم تصلنا أى شكوى من امتحانات النقل

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

سفير فلسطيني: انعقاد المجلس الوطني يؤكد التفاف الشعب الفلسطيني

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في غزة

مسؤول بالجهاد: صوافطة مفصول من الحركة منذ عام 2007

منوعات

كل ما تريد معرفته عن «الجاثوم».. شبح النوم الأسطورى

بيل جيتس يحذر من وباء عالمي قاتل.. ويتبرع بـ12 مليون دولار لاكتشاف مصل

عرض فيلمي «ضباب مومباي» و«ويندي» في أول أيام ملتقى أولادنا

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads