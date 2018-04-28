«البرنامج الثقافي»: إذاعة حلقتين عن حفل تكريم سمير الفيل

قال الإذاعي عمرو الشامي المذيع براديو البرنامج الثقافي، إن الراديو سيذيع وقائع احتفالية تكريم القاص والروائي القدير سمير الفيل تقديرًا لعطائه المتميز ومسيرته الأدبية الحافلة، التي نظمتها إذاعة البرنامج الثقافي الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وأقيمت فعالياتها بقاعة سعد الدين وهبة في مقر الهيئة بالقصر العيني.



أضاف الشامي، لـ"الدستور"، أن الإذاعة ستخصص لنقل وقائع الاحتفالية حلقتين من برنامج من المحافل الأدبية غدًا الأحد والأسبوع المقبل، وذلك في العاشرة والربع مساءً.



وأوضح أن حلقة الغد ستنقل إلى المستمعين المداخلات النقدية والكلمات الاحتفائية التي ألقاها الدكتور مدحت الجيار والروائي فكري داود والكاتب المسرحي والناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا، كما ستقدم الحلقة كلمة استهلالية يلقيها مدير عام إذاعة البرنامج الثقافي الإعلامي محمد إسماعيل وكلمة أخرى يلقيها المذيع ياسر زكي للترحيب بالأديب سمير الفيل والإشارة إلى رحلته الخصبة الثرية.



وبرنامج "من المحافل الأدبية" إعداد وتقديم الكاتب عمرو الشامي ويذاع كل أحد لمدة نصف الساعة.