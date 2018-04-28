القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
عالم
السبت 28/أبريل/2018 - 10:00 م

«العبادي»: العراق اجتاز تهديدا وجوديا بتضحيات الشهداء

حيدر العبادي
حيدر العبادي
أ ش أ
dostor.org/2148118

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أن العراق اجتاز تهديدا وجوديا هدد البلد بأكمله بـ"تضحيات الشهداء".

وقال العبادي، في بيان نقلته قناة السومرية نيوز الليلة، إن رئيس الوزراء زار عددا من عوائل الشهداء بمنازلهم في محافظة ديالي، موضحا أنه استمع إلى أهالي الشهداء واحتياجاتهم، وأضاف أن الشهداء لهم مكانة كبيرة في قلوبنا وقلوب العراقيين.

وكان القيادي في ائتلاف النصر بمحافظة ديالي محمد مهدي السعدي أعلن وصول رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى قضاء بعقوبة في وقت سابق اليوم السبت.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح

منذ يوم

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين

منذ يومين

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان

منذ 3 أيام

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ 3 أيام

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

منذ 3 أيام

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

الآن

‏6 ملفات على طاولة «لودريان» فى زيارته إلى القاهرة.. غدا

فيديو.. برنامج «الطبّاخ» على قناة «الدستور» في رمضان.. انتظرونا

ماكرون يزور أستراليا لبحث تعزيز التعاون التجارى والدفاعي

مرتضى يعد لاعبي الزمالك بـ«مفاجأة» حال الفوز بكأس مصر

الأكثر قراءة

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

ألبومات الصور

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

بالصور.. مسابقات لطلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا

وزير الأوقاف في ضيافة حزب الوفد

نجوم الساحرة المستديرة فى زفاف أحمد المرغنى

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

صحيفة تكشف رفض نادِ سعودي ضم «صلاح» مقابل 175 ألف دولار

كشكول

"شيحة": لم ننتهِ من دراسة خطة إصلاح التعليم

"التداوي" يطمئن على معلمات حادث بور سعيد

"فك العقدة" مشروع تخرج لطلاب "آداب حلوان" للتوعية بالصحة النفسية

ننشر صور فرع جامعة القاهرة الدولي قبل افتتاحه

مهرجان الأزهر: لا عداء مع الفن والإبداع الهادف

الأمصار

الخارجية الأمريكية تنشر تغريدة بشأن السعودية

وكالة الأنباء اللبنانية: جيش الاحتلال اختطف مواطنة عند الخط الحدودي

وكالة الأنباء اللبنانية: قوات من جيش الاحتلال تختطف مواطنة لبنانية عند الخط الحدودي

مخرج أمريكي: واشنطن وداعش وإسرائيل دمروا الشرق الأوسط

مجرم يغتصب شرطية بريطانية أثناء محاولتها توقيفه

منوعات

عرض فيلمي «ضباب مومباي» و«ويندي» في أول أيام ملتقى أولادنا

النتائج النهائية لبطولة الجمهورية للرماية.. و«قرني» مفاجأة المنافسات

يهودي يغنّي لأم كلثوم على «فيس بوك»

ads
ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads