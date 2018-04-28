توريد 67 ألفا و713 طن قمح بنطاق محافظة الغربية

قال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، علي البيومي، إنه تم توريد 67 ألفا و713 طن قمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، البالغ عددها 25 صومعة وشونة، مؤكدا ارتفاع نسب التوريد عن العام الماضي.



وأوضح البيومي - في تصريح اليوم السبت - أن ما تم حصاده حتى الآن 53 ألفا و900 فدان من إجمالي 134 ألفا و963 فدانا مزروعة بالقمح هذا العام، مضيفا أن المستهدف توريده هذا الموسم 135 طن قمح.



ولفت إلى أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا لم تتلق أي شكاوى.



وقال إنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية للمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من طريقة تخزين محصول القمح وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم إهدار أو إتلاف المحصول أو الضرر به، وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط بها على الوجه الأكمل.