أمير الكويت يدين إطلاق 4 صواريخ باليستية على السعودية

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم السبت، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لإطلاق 4 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية، والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعا.

وقال أمير الكويت خلال برقية أرسلها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن هذا العمل العدواني المتكرر، الذي يستهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، وشعبها والمقيمين على أرضها، يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية.