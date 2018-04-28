انطلاق مهرجان المسرح الحر الـ13 بالأردن

انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان ليالي المسرح الحر، بمشاركة تسع فرق من مصر والكويت وتونس وسلطنة عمان والأردن وتشيلي والمكسيك وفرنسا وبولندا.



وأعلن وزير الثقافة الأردني نبيه شقم، انطلاق أعمال المهرجان، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم على مسرح المركز الثقافي الملكي بعمان، بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" وشعار "المسرح خيال واسع في عالم ضيق".



تُقدم العروض، في دورة هذا العام التي تستمر حتى 3 مايو المقبل، في وقت متزامن على مسارح المركز الثقافي الملكي ومسرح الشمس بعمان ومركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمدينة الزرقاء.



وكرّم المهرجان الفنانة إلهام شاهين والفنانة ندى بسيوني، والفنان الكويتي محمد المنصور، إلى جانب الفنانين الأردنيين حسن أبوشعيرة وسهير فهد وحابس حسين.