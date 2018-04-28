الأزهر الشريف يختتم المهرجان الأول للفن والإبداع

اختتم مساء اليوم المهرجان الأول للفن والإبداع، الذي نظمه الأزهر الشريف على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمركز الأزهر للمؤتمرات، وشارك فيه طلاب جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث الإسلامية.



وقال وكيل الأزهر الشريف فضيلة الدكتور عباس شومان -في تصريحات له - إن المهرجان قدم عدة رسائل هامة، أولاها أن قضية القدس وفلسطين حية ولا تموت، وأن الأزهر مستمر في تقديم فعاليات لنصرة قضية القدس وأبناء شعبها حتى تأخذ هذه القضية حلها العادل، والثانية أن الأزهر لا يعادي الفن والإبداع، ويلامس مشكلات المجتمع والناس، ويقول للعاملين في المجال الفني أننا يمكن أن نتناغم معكم وتتناغمون معنا حتى نرتقي بالذوق العام، ويمكن أن نعمل معا وليس بيننا خلاف.



وتابع شومان أن الرسالة الثالثة هي التأكيد على أن "الأزهر مواكب لعصره متمسك بتراثه وأصالته، ولا يمكن أن ينفك عن دينه، وكتاب الله فيه الكثير من اللوحات الفنية التي تصف الأرض والجبال والسماء، وقد رأيتم الرسم والتصوير والأعمال اليدوية تعبر عن ثقافات مختلفة في المهرجان الأول للفن والإبداع".



وأضاف وكيل الأزهر - في ختام فعاليات المهرجان - أنه نظرا لضيق الوقت لم يتسع لعرض المزيد من العروض، ونعتذر لهم لعدم متابعة كل الأعمال نظرا لانشغال الطلاب في الامتحانات، لافتا إلى أن المهرجان سيقام بشكل سنوي، وستكون الأعمال أكثر تعبيرا عن الواقع الذي نمر به.



وتابع وكيل الأزهر "حرصت على الحضور في الأيام الثلاثة وتابعت ما عرضه طلاب من أكثر من 100 جنسية، وذلك يدل على أن المهرجان عالمي، وقد استمتعنا بما قدم الطلاب من عروض مسرحية ومنها ما مس القضية الفلسطينية، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ودعوته بأن يكون 2018 هو عام القدس.